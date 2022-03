Anchieta e Imigrantes têm lentidão sentido São Paulo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/03/2022 | 08:31



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), nesta quinta-feira (10), o tráfego está lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do km 20 ao km 17 e do km 13 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos. O motorista encontra tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, do km 16 ao km 14, por causa do grande volume de veículos

As demais rodovias do SAI estão com tráfego normal, tanto no sentido Baixada quanto no sentido Litoral. Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de Serra da via Anchieta.

O tempo está bom e a visibilidade também é boa nos trechos de concessão. O SAI está em Operação Normal (5x5), com descida pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

Mudanças - Permanece em vigor um teste operacional para mudança na atual sinalização do viaduto da Curva do S, no km 291 da Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, que libera o trânsito no acostamento para quem segue sentido Mongaguá. A iniciativa busca verificar a viabilidade de alternativa que deverá reduzir congestionamentos na região. Recomendamos que pedestres e ciclistas utilizem somente a passarela para atravessar a rodovia.