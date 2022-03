Consórcio vai abolir hoje o uso de máscara em espaços aberto

Anderson Fattori

Prefeitos e representantes das sete cidades da região vão se reunir virtualmente hoje, a partir das 14h30, no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para deliberar sobre a liberação da máscara de proteção em locais abertos. Conforme o Diário antecipou ontem, a expectativa é que o item de proteção contra a Covid seja abolido em ambientes ventilados, assim como deve ocorrer em todo o Estado – o governador João Doria (PSDB) fará o anúncio oficial pouco antes da reunião do colegiado.

Especialistas ouvidos pelo Diário concordam com a liberação em ambientes abertos, principalmente diante da vacinação avançada. Na região, 94,3% das pessoas com 5 anos ou mais já receberam a primeira dose, 85,3% estão com o esquema completo e 50,7% receberam o reforço.

A máscara foi adotada para diminuir a disseminação do coronavírus e se tornou obrigatória em todo o Estado no dia 5 de maio de 2020. No fim do ano passado, depois de melhora nos indicadores da pandemia, as cidades da região e o governo estadual projetaram a retirada da obrigatoriedade. Mas, com o recrudescimento da crise em virtude do surgimento da variante ômicron, a decisão foi adiada por meio de decreto estadual, primeiro até 31 de janeiro e, posteriormente, até o dia 31 de março.

Em diversas cidades do Brasil o uso da máscara em ambientes abertos está em discussão. No Distrito Federal o item já não é mais obrigatório em locais ventilados desde a semana passada, assim como em Belo Horizonte. Já na cidade do Rio de Janeiro, desde ontem é possível sair nas ruas sem utilizar o item de proteção.