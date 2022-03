EC São Bernardo anuncia primeiras jogadoras da equipe

Dérek Bittencourt



09/03/2022 | 00:01



O Campeonato Paulista feminino só começa em agosto, mas, desde já, o EC São Bernardo vem montando a equipe. E as primeiras jogadoras já foram oficializadas pelo Cachorrão, que inicia um projeto nesta modalidade, sendo provisoriamente o único do Grande ABC com um time de mulheres ativo. O treinador do time alvinegro será o experiente Márcio Oliveira, bicampeão da Libertadores e da Copa do Brasil no comando do São José e com passagem pela Seleção Brasileira principal.

“Começamos a montar equipe com jogadoras experientes, outras novatas, mas vamos montar gradativamente. Teremos tempo para trabalhar, montar a equipe e não entrar na competição como mero participante. Temos ambições: primeiro, fazer grande competição – falar em título é loucura, não existe, porque tem muitas equipes à nossa frente; buscar vaga no Brasileiro de 2023; e se estabelecer no grande cenário do futebol feminino paulista, no qual fiz parte com o São José em passado não tão distante”, projetou o treinador.

“Trabalharemos focados, dando condição para as meninas exercerem sua função em campo. Não vamos apenas participar, mas vamos competir, com muita garra e determinação, honrando este manto sagrado do EC São Bernardo, o qual conheço há longo tempo, tive a oportunidade de conhecer o senhor Felipe Cheidde. Então, quando recebi esta proposta, agarrei com unhas e dentes, e estou muito motivado, assim como as meninas estão. Nos apresentamos na semana que vem, quando a gente começa efetivamente este trabalho. A expectativa é positiva”, emendou Márcio.

Os primeiros nomes anunciados pelo EC São Bernardo para a temporada foram as goleiras Michelle Grandis e Pietra Mota, as zagueiras Kelly Santana, Yasmin e Érica Saturnino, a volante Raianny, as meias Mariana Caiçara, Robertinha e Iris Santos, e a atacante Michele Lisboa.

O Cachorrão dará continuidade a uma história no futebol feminino que começou no Grande ABC com o Saad, no fim dos anos 1980, e teve também as representações do São Bernardo FC, do São Caetano e do Água Santa.

Reabilitado na A-3, Cachorrão encara o Barretos

O EC São Bernardo conseguiu se recuperar dos tropeços em casa ao vencer o Noroeste, em Bauru, na última rodada, pela Série A-3 do Campeonato Paulista. Hoje, entretanto, o Cachorrão volta à ação dentro de seus domínios, ou seja, no Estádio 1º de Maio, onde colecionou um revés e um empate nos dois compromissos anteriores. O adversário será o Barretos, a partir das 15h.

“Será mais uma final para nós. Estamos tratando todos os jogos desta forma para atingir o maior número de pontos na primeira fase e, consequentemente, a classificação. Sabemos que o adversário tem qualidade e jogadores importantes que irão dificultar a partida. Porém, nossos atletas estão preparados para desempenhar o que foi treinado”, declarou o técnico Renato Peixe, que ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Raphael, que estava com o tornozelo esquerdo muito inchado e passou por tratamento intensivo nos últimos dias.

PROMOÇÃO

Na tentativa de levar mais mulheres ao estádio e homenageando-as pelo Dia Internacional delas, celebrado ontem, o EC São Bernardo está com uma promoção: elas entram de graça no 1º de Maio para a partida de hoje.