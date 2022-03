Paranapiacaba. História preservada. No Castelinho, taças, troféus, fotos... ...e a maquete do mais antigo estádio do Brasil

Ademir Medici

No Castelinho estão a maquete do campo do Serrano e a foto ampliada ao máximo de um time juvenil do clube local, hoje o mais antigo do Grande ABC.

De tantos filmes rodados em Paranapiacaba, um deles – “Doramundo”, de João Batista de Andrade, lançado em 1978 -exibe cena que focaliza a antiga arquibancada de madeira do estádio do Serrano, esta mesma que terá réplica dentro do projeto de revitalização do mais antigo campo de futebol do Brasil. A íntegra do filme pode ser visto na Internet.

A galeria de troféus do Museu Castelo reúne, entre tantas raridades, uma taça conquistada pelo Serrano frente ao poderoso Corinthians Paulista, na primeira metade do século XX.

O Museu Castelo reconstituí épocas e foi enriquecido com peças e tecidos cedidos pelos próprios funcionários, entre os quais o secretário Fábio Picarelli.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória (foto e reproduções)

O MUSEU ANDREENSE DO FUTEBOL. O time juvenil do Serrano com o destaque do ponteiro-esquerdo José Carlos, que reside em Paranapiacaba; em torno da maquete, o guia Jeferson Sidnei recebe Matheus (o primeiro à esquerda), Guilherme, Eduardo, Fábio, Palazzi, Mauricio e Romano. Esse time pensa o futuro histórico de Paranapiacaba e busca elementos para enriquecer o projetado Memorial Charles Miller. Memória está com eles

DIÁRIO HÁ 50 ANOS

Quinta-feira, 9 de março de 1972 – Ano 14, edição 1787

ESTRADAS – Rodovia dos Imigrantes, uma nova frente de trabalho concentra-se no bairro Batistini, às margens da Billings.

Pesadas máquinas e dezenas de técnicos e operários procedem a movimentação de terra numa extensa área coberta por densa vegetação e caracterizada por acentuados aclives e declives.

A Dersa já concluiu o desmatamento do trecho entre o anel rodoviário do parque do Estado e a crista da Serra do Mar. Construiu pontes e viadutos onde pode ocorrer cruzamento com vias municipais. Falta a compactação definitiva do solo.

INDÚSTRIA – Tomou posse o novo conselho do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São Caetano para o triênio 1972-4. O novo delegado é Aguinaldo Pettenazi; Manuel Cardeña Lucas é o vice/delegado.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de março de 1992 – ano 33, edição 8014

SÃO CAETANO – A partir de amanhã (9-3-1992), o Largo da Figueira será interditado definitivamente ao trânsito. Vai se transformar em bulevar.

INDÚSTRIA – Valisère, fabricante de lingerie em Mauá, lança produtos mais baratos para evitar demissões. A queda de vendas atingiu os 160 modelos fabricados pela empresa.

ESPORTES – João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, participa da abertura da II Olímpiada da Glasurit, em São Bernardo.

COLUNA DESTAQUE. Tito Costa: viva “el paredón”.

EM 9 DE MARÇO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires: o estado sanitário daqui é ótimo, achando-se extinta a coqueluche.

1922 – A Estrada de Ferro São Paulo Railway distribuía outra nota à Imprensa, informando:

Os novos planos inclinados estão parcialmente desimpedidos da barreira que os obstruiu no dia 5, tendo funcionado hoje (9-3-1922) com o tráfego de trens de cargas.

Trens de passageiros ainda seguem pela serra velha, menos à noite. a) Eric Johnson, superintendente.

1952 - Realizada a solenidade de benção da nova igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Mauá.

1957 – Inaugurada a Fonte Luminosa “Princesa Isabel, a Redentora”, na Praça Lauro Gomes, em São Bernardo.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversario de Altinópolis, São José do Barreiro e Cachoeira Paulista.

Pelo Brasil: no Rio de Janeiro, Cantagalo; em Minas Gerais, Capetinga, Espinosa e Virginópolis; no Ceará, Jaguaribara; em Santa Catarina, Joinville; e em Pernambuco, São José do Egito.



SANTOS DO DIA

São Domingos Sávio

Francisca Romana

Catarina de Bolonha

Gregório de Nissa



Falecimentos

Gabriel Gonçalves de Oliveira

(Santa Rita, Bahia, 25-5-1936 – Diadema, 4-3-2022)

Ainda jovem, Gabriel Gonçalves de Oliveira uniu-se ao grupo que lutava pela emancipação de Diadema, tornando-se um dos emancipadores, o que o levou a trilhar a vida pública.

Foi eleito vereador em várias legislaturas, ocupando em dois biênios a presidência do Legislativo: 1973-1974; 1991-1992.

Seu estilo era popular. Manteve-se fiel ao bairro de Piraporinha, onde morou até o fim, lutando pela chegada de melhoramentos em toda a área ao longo da divisa de Diadema com São Bernardo.

Gabriel parte aos 85 anos e foi sepultado no Cemitério Municipal de Diadema.

Crédito da foto 4 – Álbum pessoal

GABRIEL. Fidelidade a Piraporinha

Santo André

Aparecida Guilhen Pierotti, 91. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Alvarenga, 90. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Justina Terto, 95. Natural de Piracicaba (São Bernardo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

São Caetano

Hermelinda Fructuoso Pandolpho, 95. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Hercília Sapia Ferreira, 90. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Altair Servelo, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 6, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Dalila de Oliveira, 69. Natural de Jacupiranga (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.