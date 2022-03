LeBron faz 56 pontos contra Warriors e interrompe série negativa dos Lakers

06/03/2022 | 08:57



Os torcedores do Los Angeles Lakers puderam sentir um pouco de alívio na noite de sábado, em meio à má fase vivida pela franquia, graças a um espetáculo protagonizado por LeBron James. Contra o Golden State Warriors de Stephen Curry, o astro de 37 anos marcou 56 pontos para garantir uma vitória por 124 a 116, em casa, e encerrou uma série de quatro derrotas.

"É engraçado. Eu não dou a mínima para os 56", afirmou LeBron após o jogo. "Estou feliz por termos conseguido a vitória. Eu me senti muito bem com meu jogo esta noite, em todas as partes da quadra, e fui capaz de fazer algumas jogadas para nos ajudar a vencer", completou.

A pontuação foi a terceira melhor da carreira do ala em temporadas regulares. Além disso, foi a 13º ocasião em que atingiu a faixa dos 50 pontos. O recorde de LeBron ainda é de 2014, quando defendia o Miami Heat e marcou 61 pontos contra o Charlotte Hornets.

Os pontos marcados neste sábado foram acompanhados por dez rebotes, portanto a atuação foi consagrada com um double-double. Jogadores como Russell Westbrook, autor de 20 pontos, e Carmelo Anthony, que fez 14, também foram importantes na partida, mas reforçaram o mérito do companheiro. "Ele foi fenomenal esta noite. O jeito que ele veio, no ritmo e no fluxo do jogo", comentou Westbrook.

Pelo Golden State Warriors, a grande estrela da equipe também foi bem. Quando comparados à atuação monstruosa de LeBron, contudo, os números se apagam um pouco. Stephen Curry fez 30 pontos, pegou quatro rebotes e deu uma assistência. Jordan Poole foi outro destaque, com 23 pontos, um rebote e cinco assistências.

Apesar da empolgação pela vitória, a situação dos Lakers na tabela da Conferência Oeste continua desconfortável. A franquia de Los Angeles está em nono lugar, bem longe dos próprios Warriors, que atualmente ocupam a terceira colocação.

DUELO DE LÍDERES - Enquanto isso, a Conferência Leste teve um duelo entre os dois melhores colocados. Diante do primeiro Miami Heat, o segundo colocado Philadelphia 76ers contou com um double-double de 22 pontos e 15 rebotes de Joel Embiid, mas perdeu por 99 a 82 para o líder, que contou com boa atuação de Tyler Herro, autor de 21 pontos, sete rebotes e três assistências.

Os 76ers jogaram sem James Harden, que vinha fazendo uma grande parceria com Embiid desde que chegou à equipe, mas foi poupado para se recuperar de uma lesão. Com a derrota, a franquia viu chegar ao fim uma série invicta que já durava cinco partidas.

Veja os resultados de sábado:

Sacramento Kings 113 x 114 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 123 x 117 San Antonio Spurs

Miami Heat 99 x 82 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 124 x 96 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 121 x 135 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 126 x 116 Golden State Warriors