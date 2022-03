Diadema entrega ciclofaixa no Taboão e anuncia ciclovia na Avenida Casa Grande

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 00:01



Diadema ganhou na manhã de ontem sua segunda ciclofaixa permanente, no bairro Taboão, exatos três meses após a entrega da primeira faixa, na Avenida Ulysses Guimarães (de 5,7 quilômetros). A nova via tem 3,86 quilômetros de extensão e liga a Rua Polônia à Rua Serra da Bocaina. Ela é formada por duas faixas unidirecionais margeando o canteiro central das avenidas Paranapanema e Maria Leonor, no Taboão.

A entrega da nova ciclofaixa teve início com uma pedalada que saiu próxima ao Paço Municipal, no Centro, que se dirigiu até a nova obra, no bairro Taboão.

Durante a manhã, os moradores do entorno contaram com atividades culturais e esportivas, como aulas de esporte com jogos e brincadeiras, zumba (dança) e aulas do projeto Mulheres em Movimento. Depois da entrega, a população pode aproveitar show com o grupo Boêmios do Samba.

O evento também contou com as presenças do prefeito José de Filippi Júnior (PT), da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Patty Ferreira, da secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, de Mozart Alves Moreira, do Pedal Diadema, além de outros secretários, coordenadores municipais e vereadores.

“Vamos multiplicar o modo de transporte por meio de bicicleta, com a criação de mais ciclofaixas e ciclovias por toda a cidade”, afirmou o prefeito Filippi. “O objetivo é que todos usufruam desse novo espaço de mobilidade urbana, que serve tanto para o lazer como para o transporte”, concluiu.

O chefe do Executivo também destacou a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, por unanimidade, na Câmara Municipal, que permitiu a busca de investimentos para melhorar o transporte coletivo (como construção de novas ciclofaixas e ciclovias, e obras viárias para interligar os bairros).

Durante a entrega da nova ciclofaixa, o secretário de Mobilidade e Transportes, Osvaldo Misso, destacou a construção de uma ciclovia na cidade. “Estamos construindo uma ciclovia na Avenida Casa Grande. Acredito que muito em breve o município ganhará mais uma via de transporte por meio de bicicleta”, disse Misso.