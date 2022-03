Rihanna aposta em look com recortes nas redes sociais

05/03/2022 | 13:10



Rihanna sempre arrasa. E ao ficar grávida é claro que ela faria o mesmo. A cantora está esperando o primeiro filho ao lado de A$AP Rocky, e não para de entregar looks bem marcantes, como este que ela compartilhou em suas redes sociais.

A estrela apareceu usando óculos de sol azul clarinho para combinar com um macacão completamente azul que contava com uns recortes um tanto quanto diferentes, inclusive um que dava para ver parte da barriga de grávida dela.

Além disso, Rihanna ainda usou um salto quase na mesma tonalidade da roupa e complementou o look com um casacão verde clarinho. Ela simplesmente ficou linda! Os fãs, claro, rapidamente foram até a publicação no Instagram da cantora e encheram a foto com um monte de elogios exaltando o quanto ela está ainda mais bonita grávida. Não é para menos, né!?