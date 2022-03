Obituário - 6 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 05:33



SANTO ANDRÉ

Paulo Minami Kuwahara, 88. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia em São João Clímaco, São Paulo, Capital. Empresário. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idílio Flores Antonio, 87. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ladislau Alves, 85. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raymunda Carmo dos Santos, 82. Natural de Santo Antonio do Monte (Minas Gerais). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

José Apóstolo Evangelista, 81. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha dos Reis Martins, 70. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos Men, 67. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Documentarista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Raimundo dos Santos, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Almoxarife. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto de Jesus Barbosa, 59. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemeire Aparecida Munhoz, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cozinheira. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eric dos Santos Alves, 22. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Antonio Paixão da Conceição, 88. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Dirce Fernandes, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Noemi Meliano da Conceição, 68. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Suely Severino da Silva, 67. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Everaldo José da Silva Araujo, 57. Natural de Judiá (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Bruno Camargo Oliveira, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Balneário São Francisco, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Maria Aparecida Vechia, 91. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Mario Peres Sanches, 88. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zenaide da Silva Leite, 88. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Tomaz de Aquino, 87. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thereza de Jesus Pavani, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivone Oliva Amando, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Moisés Caetano de Araujo, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Ilza Pinto da Silva, 85. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.

Jane Maria Ribeiro Crepalde, 47. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Auxiliar de produção. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria Ivete de Jesus Santos, 74. Natural de Feita de Santana (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.