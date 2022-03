Estado contrata estudo para criar dois piscinões no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/03/2022 | 21:50



O Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, contratou estudos de viabilidade técnica e projetos executivos para construção de dois piscinões às margens do Rio Tamanduateí, um em Santo André e outro em Mauá. Será investido R$ 1,1 milhão no desenvolvimento dos estudos e o prazo para execução dos serviços é de oito meses.

De acordo com o superintendente do Daee, Francisco Eduardo Loducca, os dois reservatórios vão permitir o acúmulo de mais de 230 mil metros cúbicos de água das chuvas, além de contribuir para disciplinar o uso e a ocupação das áreas de vale do Rio Tamanduateí, que hoje se encontram totalmente descaracterizadas, o que facilita a ocorrência de inundações. A expectativa é a de que sejam beneficiados diretamente mais de 100 mil moradores da região.

Já existe indicação prévia de onde os piscinões serão construídos. Em Santo André, o provável local é área entre o Viaduto Salvador Avamileno e a Avenida Comendador Wolters, paralelamente à Avenida dos Estados. O equipamento vai ocupar espaço de 70 mil metros quadrados e terá capacidade para captar até 150 milhões de litros de água. Em Mauá, o reservatório deve ficar entre a Avenida Santa Catarina e a Rua Rui Barbosa, paralelamente à via férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Este piscinão será um pouco menor, ocupando uma área de 40 mil metros quadrados e com capacidade para até 80 milhões de litros.

A assessoria de imprensa do Daee explicou que os estudos são preliminares e são eles que devem apontar o local ideal para a construção dos equipamentos. É esse levantamento inicial que vai determinar com precisão o tamanho dos piscinões, a capacidade de armazenamento, a necessidade de obras complementares, como canalização de algum corpo d’água. A assessoria também explicou que o Daee é responsável por todos os custos para construção, mas que as áreas devem ser cedidas pelas administrações municipais.

A Prefeitura de Santo André informou que tem conhecimento do projeto, ainda em fase preliminar, porém, não foi passada ao município nenhuma delimitação oficial de onde o novo reservatório seria instalado. Dessa forma, não é possível precisar, neste momento, se a área é pública, privada e se haverá necessidade de desapropriações.

A administração de Mauá, por sua vez, afirmou que o prefeito Marcelo Oliveira (PT) tem buscado junto ao governo do Estado recursos e investimentos para sanar os graves problemas de alagamentos e enchentes que ocorrem no município, em especial no trecho da Avenida João Ramalho, próximo ao Paço Municipal, que prejudica gravemente o tráfego de veículos, e também o transporte de passageiros da CPTM. Na avaliação do governo mauaense, o local indicado para a construção do futuro piscinão deve sanar definitivamente esse grave problema.

Atualmente, o Daee mantém e opera 19 piscinões na bacia do Alto Tamanduateí, nos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.

Região aguarda por outros dois equipamentos