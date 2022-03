Piscinões e os temporais

Do Diário do Grande ABC



O governo paulista, por meio do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), contratou estudos de viabilidade técnica e projetos técnicos para a implantação de dois piscinões às margens do Rio Tamanduateí. Um dos equipamentos de prevenção às enchentes deve ficar em Santo André e o outro em Mauá. A medida é oportuna. Relatório recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da ONU (Organização das Nações Unidas), informa que o aquecimento global pode fazer as inundações urbanas triplicarem nas próximas décadas. É preciso, portanto, que as cidades estejam preparadas para evitar tragédias.



O inchaço populacional das sete cidades, que faz com que morros, encostas e áreas de várzea de rios e córregos sejam ocupados por residências, torna o Grande ABC naturalmente suscetível a deslizamentos, soterramentos ou inundações, especialmente no verão. Investimentos em infraestrutura ajudam a reduzir, ou a eliminar, os riscos. É o que faz o governo paulista ao expandir a rede de reservatórios destinados a conter águas de chuva na região em 230 milhões de litros.



A ONU alertou na segunda-feira, ao divulgar relatório de 2.500 páginas e 34 mil artigos científicos, que o aquecimento global – causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, pelo processo industrial e pelas agressões à natureza – vai tornar mais concentrados e regulares os pés-d’água causadores de tragédia na região Sudeste do Brasil, exatamente onde se encontram as sete cidades. Se a situação já é ruim atualmente, tende a piorar se nada for feito.



Faz bem o Estado ao se antecipar à previsão constante no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e começar imediatamente a construir mais dois piscinões no Grande ABC, onde o Daee já opera outros 19 reservatórios – nos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. A região precisa estar mais bem preparada para enfrentar as consequências da possível mudança no regime de chuvas sem colocar em risco nenhum dos seus quase 3 milhões de habitantes.