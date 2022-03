Zona do euro: PMI composto sobe a 55,5 em fevereiro, mas fica abaixo da prévia

03/03/2022 | 07:48



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52,3 em janeiro para 55,5 em fevereiro, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira pela IHS Markit.

O número final do PMI composto, porém, ficou abaixo da leitura preliminar de fevereiro e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 55,8 em ambos os casos. De qualquer forma, o avanço do indicador acima da marca de 50 indica expansão mais forte da atividade no bloco.

No mesmo período, o PMI de serviços da zona do euro aumentou de 51,1 para 55,5, também abaixo do cálculo inicial e do consenso do mercado, de 55,8.