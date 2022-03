Água Santa demite o técnico Sérgio Guedes

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



01/03/2022



Sérgio Guedes não resistiu aos resultados ruins à frente do Água Santa e foi demitido. A decisão foi tomada em comum acordo e divulgada oficialmente no início da noite deste domingo (1). Também deixa o clube o assistente técnico José Everaldo. O auxiliar técnico fixo do clube, Sérgio Simões, é quem vai comandar os primeiros treinos da semana e existe a possibilidade de ele ser efetivado no comando do time para os três últimos jogos do Netuno no Campeonato Paulista.

Na zona de rebaixamento para a Série A-2, o Água Santa somou apenas sete pontos em nove rodadas do Paulistão. O time acumula três derrotas consecutivas, sendo a última para o São Paulo, por 2 a 1, segunda-feira, em pelo Estádio do Inamar, em Diadema. Para escapar da degola, o Netuno terá de conquistar pelo menos seis pontos dos nove que estão em disputa nos jogos contra a Ponte Preta, Santo André e Santos.

Apesar da má fase, Sérgio Guedes foi o treinador responsável por levar o Água Santa para a elite do Campeonato Paulista ao comandar o time na Série A-2 de 2021, quando o Netuno terminou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o São Bernardo FC, que também assegurou o acesso para a Primeira Divisão.

Somando a Série A-2 de 2021 e o Paulistão deste ano, Sérgio Guedes esteve à frente do Água Santa em 40 partidas, com 16 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, ou seja, aproveitamento de 51,6% dos pontos disputados. (Colaborou Dérek Bittencourt)