Circo do Asfalto comanda peças infantis no Sesc de Santo André

01/03/2022



Nos domingos de março, sempre ao meio-dia, tem diversão garantida no Sesc Santo André. A convidada do mês, Cia. Circo do Asfalto, ocupa o clássico horário do teatro para crianças com números de Circo transportados da rua para o palco da unidade.

Uma das companhias mais bem sucedidas e criativas do Estado pesquisa arte de rua por meio da linguagem do Circo e tem como proposta de trabalho a ocupação de espaços públicos e a itinerância por cidades pequenas ao redor do País.

O asfalto é o palco que eles escolheram para mostrar sua paixão pelo Circo e suas histórias. A companhia fundou o Espaço Cultural Circo do Asfalto em São Bernardo, onde promove encontros artísticos, apresentações, cursos e outras atividades em que buscam aumentar a qualidade artística e intelectual da classe.

Os ingressos dos espetáculos custam R$ 24 (inteira) para o público geral e R$ 12 (meia) para público com credencial plena válida. Crianças até 12 anos não pagam.