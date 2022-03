Ribeirão Pires promove passeio solidário

Da Redação



01/03/2022 | 08:28



Abrindo o calendário de festividades do aniversário de 68 anos da Estância Turística de Ribeirão Pires, o Fundo Social de Solidariedade e a Carreta da Alegria promovem passeio solidário na próxima quarta-feira, dia 2 de março. Nessa atração, adultos poderão se divertir ao lados das crianças com muita música e performances de personagens, como o Fofão, Homem de Ferro e do seriado La Casa de Papel.

Para participar é preciso doar 1 kg de alimento não-perecível que será destinado às entidades assistenciais atendidas pelo Fundo Social.

A Carreta da Alegria circulará no período das 17h às 22h. O ponto de partida será a Vila do Doce, ao lado do palco da praça central.