James Harden estreia nos 76ers com double-double e vitória sobre o Timberwolves

26/02/2022 | 09:05



A jornada de James Harden como jogador do Philadelphia 76ers começou com uma vitória por 133 a 102 sobre o Minnesota Timberwolves, na noite de sexta-feira, em partida na qual ele foi o grande destaque. O ala-armador, anunciado pela franquia da Pensilvânia há pouco mais de duas semanas, anotou um double-double de 27 pontos e 12 assistências, além de oito rebotes.

O MVP de 2018 foi contratado após uma troca realizada junto ao seu agora ex-time, o Brooklyn Nets. Os 76ers também trouxeram Paul Millsap, que esteve em quadra nesta sexta, e cederam Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond ao time de Nova York. Em sua primeira partida na nova equipe, Harden se sentiu em casa.

"Somos altruístas, tudo o que queremos é vencer. Nós temos caras, em todo o elenco, que se sentem assim em quadra. Coisas grandiosas vão acontecer mais vezes do que não vão. Meu trabalho é entrar em quadra e somar com cada indivíduo deste time", afirmou após o jogo.

O novo reforço chegou para ajudar a consolidar os 76ers nas primeiras colocações da Conferência Leste. Atualmente, a franquia está na terceira colocação, atrás apenas do segundo colocado Chicago Bulls e do líder Miami Heat, outra equipe que jogou na última noite.

Com 25 pontos de Tyler Herro e 23 de Jimmy Butler, o Heat minimizou os 46 marcados por RJ Barrett para o New York Knicks e conseguiu uma vitória por 115 a 100 na casa dos adversários. Assim, manteve a primeira colocação e estragou a noite de Barrett, que celebrava a pontuação mais alta da carreira.

Enquanto isso, na Califórnia, os Clippers venceram os Lakers no dérbi de Los Angeles e somaram a sexta vitória consecutiva em duelos contra o rival. De qualquer forma, ambos vivem momentos ruins, tanto no desempenho como na classificação da Conferência Oeste, na qual os Clippers estão em oitavo lugar, logo acima dos Lakers, que ocupam a nona colocação. Já o líder do Oeste, Phoenix Suns, perdeu por 117 a 102 para o New York Pelicans.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Charlotte Hornets 125 x 93 Toronto Raptors

Indiana Pacers 125 x 129 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 119 x 111 Houston Rocket

San Antonio Spurs 157 x 153 Washington Wizards

New York Knicks 100 x 115 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 102 x 133 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 102 x 117 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 114 x 109 Dallas Mavericks

LA Clippers 105 x 102 Los Angeles Lakers