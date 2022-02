Motoristas enfrentam tráfego intenso na descida para o Litoral

Da Redação



26/02/2022 | 08:02



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), neste sábado (26) há congestionamento, devido ao alto volume de veículos na Rodovia dos Imigrantes, do km 23 ao km 32 e do km 36 ao km 43, na Rodovia Anchieta, do km 26 ao km 31. Já a Cônego Domênica Rangoni, apresenta trânsito intenso do km 265 ao km 248.

As rodovias do SAI devem receber até 480 mil veículos sentido o Litoral durante a pausa para o Carnaval. Apesar de as festas de rua estarem canceladas em razão da pandemia, o calor forte dos últimos dias tem feito com que muitas pessoas busquem refúgio nas cidades da Baixada Santista. Para garantir a maior fluidez, a Ecovias programou operações especiais de tráfego que estão previstas para serem implantadas até a Quarta-Feira de Cinzas.

De acordo com a previsão da empresa, o aumento no fluxo de veículos, no sentido à Baixada Santista, começou na tarde de ontem e a expectativa é que o trânsito pesado dure até as 20h de hoje, quando chega ao fim da Operação Descida 7X3. Nesta configuração, ficam disponíveis para descida da Serra as pistas Sul e Norte da Rodovia Anchieta e pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista Norte da Imigrantes.

A Ecovias espera que a movimentação de veículos, no sentido Capital, aumente no fim da tarde de segunda-feira e, por isso, programou a implantação da Operação Subida 2X8, já entre 18h até as 22h. Após esse período ela será interrompida e está prevista para ser retomada na terça-feira, das 9h até as 23h59. Nesta operação, ficam disponíveis para o motorista as pistas Sul e Norte da Imigrantes e a pista Norte da Via Anchieta para subir a Serra. A descida é feita somente pela pista Sul da Rodovia Anchieta.

A inversão da mão de direção nas rodovias do SAI, durante as operações especiais de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra ­ entre o km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da Rodovia dos Imigrantes. Os usuários podem consultar a implantação das operações especiais e as condições da rodovia nos canais de comunicação da concessionária.

ESTADO

Ao menos 7 milhões de veículos devem trafegar pelas principais estradas de São Paulo durante o Carnaval. Conforme a Secretaria de Logística e Transportes, o tráfego será monitorado por mais de 1.770 câmeras ao longo das rodovias. Só pelo Sistema Ayrton-Senna/Carvalho Pinto, principal acesso ao Litoral Norte, passam quase 1,2 milhão de veículos. Na Rodovia dos Tamoios, que atende à região de Caraguatatuba e São Sebastião, os 180 mil veículos esperados terão uma faixa adicional no trecho de serra, que está em obras de duplicação.