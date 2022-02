São Bernardo investe R$ 22 milhões em tecnologia voltada à educação

Heitor Agrício

Em continuidade ao processo de modernização na educação municipal, a Prefeitura de São Bernardo consolidou ontem mais uma etapa do programa Escola Conectada, que visa ampliar as novas tecnologias e adequar os espaços de ensino à conectividade e ao mundo virtual. Somente neste ano, a Secretaria da Educação realiza investimento de R$ 22,4 milhões na compra de notebooks para as equipes gestoras das escolas, computadores para as bibliotecas e laboratórios de informática, além de telas interativas e novos sistemas de som para as unidades escolares.

O programa engloba toda a rede municipal de ensino e pretende beneficiar os 82 mil estudantes matriculados. Em visita à Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) José Cataldi, no bairro Demarchi, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou a importância de investir em tecnologia no âmbito da educação municipal.

"Tanto os alunos quanto os profissionais da educação precisam estar conectados e merecem o que há de mais moderno no processo de aprendizagem. Nosso trabalho vem sendo ampliado ano a ano para oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças", disse o chefe do Executivo.

A secretária da Educação de São Bernardo, Silvia Donnini, explicou que os notebooks entregues aos profissionais da educação facilitarão ações formativas, planejamentos, registros e relatórios no dia a dia. "Além de contribuir para a aquisição de novas competências relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação, a tecnologia reflete diretamente na qualidade do trabalho realizado com os alunos", comentou.

Diretora da Emeb José Cataldi, Marcia da Silva Rocha valoriza todo o investimento em tecnologia na educação. "Tudo isso favorece a aprendizagem, facilita a linguagem que as crianças já têm acesso nos dias de hoje e auxilia o ensino, já que aproxima o professor do aluno", avaliou.

ESCOLA CONECTADA

Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo já investiu em torno de R$ 61,7 milhões no processo de modernização da rede municipal. Neste ano, 620 notebooks modelo Dell Latitude 3.420 estão sendo distribuídos às equipes gestoras das unidades escolares, como é o caso dos diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, além dos orientadores pedagógicos e diretores da área pedagógica da Secretaria da Educação. Desde 2017, a administração entregou 710 notebooks.

Também estão sendo entregues 1.300 computadores para os laboratórios de informática, bibliotecas interativas das unidades de ensino e áreas administrativas da Secretaria da Educação, 40 workstation (computadores com melhor capacidade de processamento) para os laboratórios de informática das escolas de ensino fundamental, além de 120 telas interativas e 120 sistemas de som para as unidades escolares