Santo André inaugura no dia 3 espaço para acolher morador de rua

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 07:00



Santo André vai inaugurar no dia 3 de março a primeira Casa de Acolhimento Andreense, local destinado à recuperação de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. O espaço, que vai funcionar no Jardim do Estádio, terá capacidade para 44 usuários, e foi vistoriado ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Viemos para a vistoria final de mais uma obra que sai do papel. A casa de acolhimento vai receber pessoas em situação de vulnerabilidade, preparamos este espaço com todo carinho, atenção e qualidade que nossa gente merece”, afirmou o prefeito.

A casa será ocupada inicialmente pelos moradores acolhidos no abrigo emergencial, aberto durante a pandemia nos antigos vestiários do Estádio Bruno José Daniel. O novo espaço conta com camas para dormir, em quartos divididos entre feminino, masculino e trans, canil para quem possui animais, sala com TV e poltronas reclináveis, e pátio para que os carrinheiros possam guardar seus pertences.

Os moradores do local terão alimentação, vestiário, atividades com educadores e profissionais da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, e todo auxílio necessário para que possam entrar no mercado de trabalho ou até retornar para a vida familiar.

“Além de todo acolhimento, os usuários terão à disposição cursos da Escola de Ouro de qualificação profissional e também receberão as doações do Santo André Solidária para quem mais precisa. Será um espaço de convivência com garantia de dignidade para pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou a primeira-dama e presidente do FSS (Fundo Social de Solidariedade), Ana Carolina Barreto Serra.

A Prefeitura explica que os munícipes que encontrarem uma pessoa em situação de vulnerabilidade podem acionar a equipe de abordagem social por meio do WhatsApp (11) 93342-4178, que funciona 24 horas, ou ligando para os telefones 4427-6207 ou 4432-2182, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Há ainda os números 94734-7319 e 94715-0052, que atendem ligações 24 horas. Outra opção é ligar para o COI (Centro de Operações Integradas) pelo telefone 199.

“A diferença deste serviço é que vamos buscar não só acolher a pessoa, mas fazer o processo da busca da autonomia novamente, para ela voltar a conviver em sociedade, porque muitas pessoas chegam neste tipo de serviço com um processo de desfiliação social, onde elas perdem as referências familiares, econômicas, sociais, e não se reconhecem mais como seres humanos. Neste local haverá ofertas e encaminhamentos oferecidos pela casa”, destacou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.