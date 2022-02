Obituário - 26 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/02/2022 | 05:57



SANTO ANDRÉ

Carlos Gonçalves, 96. Natural de Salto (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria Joana Correia Lopes, 93. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Sagrado oração de Jesus, Camilópolis.

Rita Santos Ferreira, 93. Natural de Livramento Brumado (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Enail Luppi Pilato, 89. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Afonso de Lima, 87. Natural de Morungaba (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euclides Otavio Lúcio, 82. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geni Angelelli Bolonezi, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elvira Depolitto Marin, 82. Natural de Guararema (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Mauro Rosa, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Fundador da Churrascaria Rosa’s. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Severina Aroeira da Silva Leite, 65. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André, Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milena Aparecida Justino Batista, 41. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Francisca da Silva, 104. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes Adamo, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22.Cemitério de Vila Euclides.

Maria Angela Forte de Souza, 88. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Hélio Luciano da Silva, 87. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Nelson Domingos da Costa, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Geraldo Vicente de Freitas, 82. Natural de Santa Bárbara (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

João Afro da Silva, 79. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 22. Vale da Paz.

João José dos Santos, 69. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Berenice de Melo Roque, 69. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Luiz Gonzaga Calixto, 68. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Paulo Sérgio Mairene, 56. Natural de Cambé (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Phoenix.

José de Souza Machado, 47. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Hélio Donizete Quirino, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22, Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Orotildes Apolonio dos Santos, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria José de Jesus Melo, 77. Natural de Brotas (São Paulo). Residia na Vila Cristalina, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sebastião Anacleto, 77. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia na no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Judite Alves de Oliveira, 93. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel dos Santos, 88. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Ribeiro Braga, 87. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Memorial Paulista, Embu das Artes (São Paulo).

Kioko Takarabe, 84. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Anna Schmidt, 83. Natural de Elias Fausto (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonia Maria de Souza, 80. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Sivaldo Pacheco de Oliveira, 79. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

João Ferreira de Andrade, 78. Natural de Portugal. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Eduardo Caumo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Francisco Tavares de Oliveira, 65. Natural de Uiraúna (Paraíba). Residia no Jardim das Laranjeiras (Zona Sul de São Paulo). Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Bento da Silva, 65. Natural de Areia (Paraíba). Residia na Cidade Domitila. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Lindinalva Alves Vieira Francisco, 65. Natural de Lucélia (São Paulo) Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Damásio Custódio, 61. Natural de Imaculada (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia22. Cemitério Municipal de Diadema.

Damiana Severina dos Santos, 61. Natural de Camutanga (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Moschen, 56. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema

Valter Lopes de Araujo, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Adilson Moura da Silva, 47. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia no bairro Serraria. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Gustavo Ferreira Lopes, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Império. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Gislene da Silva, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 21, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Afonsina Barbosa Diniz Freire, 83. Natural de Araçaí (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Nadair Barros, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.