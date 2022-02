Bruno Soares é eliminado na chave de duplas nas quartas do Torneio de Acapulco

25/02/2022 | 00:16



A dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray foi eliminada, nesta quinta-feira, nas quartas de final do ATP 500 de Acapulco, no México, pelo britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/6.

Campeões do torneio nos anos de 2017 e 2018, Soares e Murray repetiram a participação do ano passado. Eles começaram com uma quebra de serviço e sustentaram a vantagem até o final. No segundo set, Glasspool e Heliovaara abriram 4 a 0, com duas quebras. No match-tiebreak, o britânico e o finlandês não deram chance a Soares e Murray.

Na chave de simples, Daniil Medvedev, o número 1 do mundo, derrotou o japonês Yoshihito Nishioka, em dois sets: 6/2 e 6/3. Já o grego Stefanos Tsitsipas eliminou o norte-americano Marcos Giron também sem perder sets: 6/3 e 6/4.