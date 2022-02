Ato pela Terra e meio ambiente vai reunir Caetano Veloso e convidados em frente ao Congresso

24/02/2022 | 07:01



Um ato pela Terra, em defesa do meio ambiente e contra a destruição da legislação ambiental. O cantor e compositor Caetano Veloso lidera uma grande mobilização de artistas que vão se reunir em frente ao Congresso Nacional, no dia 9 de março, a partir das 15h.

O objetivo é protestar contra uma série de projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado voltados a temas como flexibilização de licenciamento ambiental, liberação de novos agrotóxicos, exploração mineral e agropecuária em terras indígenas, abertura de unidades de conservação para exploração comercial, entre outros temas ligados ao setor.

Além de Caetano, o ato contará com a participação de músicos e artistas como Nando Reis, Seu Jorge, Natiruts, Bela Gil e Maria Gadú. Diversas organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente também participam do ato, como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Greenpeace, 342 Amazônia, Mídia Ninja, MTST, Clima Info, Observatório do Clima, e Cimi. Artistas como Lázaro Ramos, Letícia Sabatella, Bruno Gagliasso e Christiane Torloni confirmaram presença.

No último ano do governo Bolsonaro, o Congresso tem acelerado a votação de pautas voltadas à flexibilização da legislação ambiental, com apoio direto do presidente da Câmara, Arthur Lira, e da bancada ruralista, uma das maiores do Congresso. No ato, Caetano pretende participar de um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.