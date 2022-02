Santo André retoma em março as atividades do Marco Regulatório

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



24/02/2022 | 00:01



As audiências públicas que têm como objetivo ouvir as demandas da população andreense para construção do novo marco regulatório da cidade devem começar a partir do próximo mês, conforme anunciou o superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos) da Prefeitura, José Police Neto, ontem, na Live do Diário, transmitida no Facebook. O primeiro encontro será no dia 8 de março, em Paranapiacaba, das 19h às 21h. A programação com as demais datas e horários poderá ser consultada no site da administração.

O debate, que também será transmitido nas redes sociais da Prefeitura, deverá percorrer outros bairros do município para poder ouvir a realidade de cada local. Os 112 bairros foram divididos pelo Paço de Santo André em 15 territórios, onde serão realizados os 15 encontros. A ideia do Marco Regulatório é planejar a política urbana de Santo André até o ano de 2053, quando a cidade completará 500 anos da sua fundação. As atividades, que começaram em dezembro com seminários para os servidores públicos, foram suspensas em janeiro em razão da Covid.

“Pretendemos construir uma cidade que vai além de riquezas e geração de emprego, mas também município que possa reduzir as desigualdades, que seja mais justo, responsável, ambiental e igualitário. Estamos discutindo a cidade a longo prazo, quais investimentos públicos serão realizados? Quais serão os atrativos do município? Para construção desse planejamento é fundamental a participação da população. Esse momento é um processo de escuta para o desenvolvimento da cidade que queremos no futuro”, pontuou Police Neto, que não mediu elogios à cidade durante a participação na live.

O superintendente, que nasceu na Capital, ainda revelou que é um entusiasta da região e que não imaginava ser tão acolhido pela população. “Já me sinto um cidadão do Grande ABC. Fiquei muito surpreso com tudo o que encontrei por aqui, uma grandeza da população, que é extremamente generosa. Aqui não tem gente cansada que gosta de deitar no sofá e só reclamar de tudo. Pelo contrário. Eles vão atrás, cobram pelos seus direitos”, ressaltou o gestor.

BOM PRATO

A cidade de Santo André está prestes a ganhar sua segunda unidade do restaurante popular Bom Prato. Ainda durante a live>, Police Neto afirmou que o equipamento será inaugurado na Vila Luzita, próximo ao terminal de ônibus, em dezembro deste ano. A construção do restaurante já está em andamento e, no total, serão investidos cerca de R$ 2 milhões, dinheiro oriundo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santo André, que decidiu arcar com o custeio das intervenções – responsabilidade que pertence ao governo estadual.

Para manutenção do espaço, a administração municipal está em tratativas com o Estado. Porém, mesmo que não seja firmado o convênio, o Paço de Santo André deverá se responsabilizar pela administração da unidade. “O prefeito Paulo Serra <CF51>(PSDB)</CF>, e toda administração da cidade, está disposto a inaugurar essa unidade do Bom Prato na Vila Luzita. Precisamos levar comida de qualidade para população que mais precisa. Todos precisam ter uma alimentação balanceada e que proporcione saúde nutricional”, ressalta Police Neto.

A expectativa é que sejam oferecidas cerca de 1.200 refeições por dia durante os três cardápios: café da manhã, almoço e jantar.

Sonho é transformar o Brunão em arena, diz superintendente