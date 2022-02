Morre Mauro Rosa, o fundador da tradicional Rosa's Churrascaria

Da Redação



23/02/2022 | 09:09



Mauro Rosa, que em 1964 fundou a Rosa''s Churrascaria, em Santo André, morreu ontem.A causa da morte não foi informada. Centenas de pessoas manifestaram os votos de pesar e relataram as experiências vividas no restaurante, um dos mais tradicionais de Santo André e do Grande ABC.

Com o título'' A chama não pode apagar'', a página da churrascaria comunicou o falecimento do patrono.

"De forte personalidade e visão, o sr. Mauro foi o responsável por abrir as portas de nossa casa em 1964, ano em que empreendeu o Rosa''s Churrascaria. Desde a infância ligado ao churrasco, foi criador de tantos espetos e pratos que permanecem como marcas autênticas de nosso restaurante. Sentiremos saudades, ao mesmo tempo em que levamos com orgulho a responsabilidadede seu legado. Sua energia, alegria e chama permanecerão diariamente conosco."