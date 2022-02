Imigrantes e Anchieta têm lentidão sentido São Paulo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 08:47



De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), nesta terça-feira (22), a Rodovia Anchieta está com tráfego lento no Planalto, sentido São Paulo, do km 20 ao km 17 e do km 13 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos. A Rodovia dos Imigrantes está com tráfego lento, sentido Capital, do km 16 ao km 14, por causa do alto volume de veículos.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras de conservação. Já as demais rodovias do SAI têm tráfego normal, o tempo está bom e a visibilidade também é boa nos trechos de concessão da Ecovias.

O SAI está em Operação 5X3. A descida é realizada pela pista sul da Rodovia Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte da Imigrantes.

Mudanças - Há um teste operacional em vigor para mudança na atual sinalização do viaduto da Curva do S, no km 291 da Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, que libera o trânsito no acostamento para quem segue sentido Mongaguá. A iniciativa busca verificar a viabilidade de alternativa que deverá reduzir congestionamentos na região. Recomendamos que pedestres e ciclistas utilizem somente a passarela para atravessar a rodovia.