Filho de Eliana é vacinado contra Covid-19 e apresentadora se emociona: Só motivos para agradecer

22/02/2022 | 08:10



Dia de alegria e fortes emoções para Eliana!

Através de suas redes sociais, a apresentadora compartilhou um momento especial com os seus mais de 29 milhões de seguidores. Com um clique ao lado do herdeiro, Arthur, a artista contou que foi dia de se vacinar contra a Covid-19.

Tô vacinado mãe!! Obrigada a ciência e aos profissionais da área da saúde. Hoje foi um dia de emoção pra nós, tomei a terceira dose e meu filho foi vacinado contra a Covid-19. Só motivos para agradecer.

Vale pontuar que Arthur está com dez anos de idade. Além do menino, Eliana também é mãe da pequena Manuela, de quatro anos, fruto do relacionamento com Adriano Ricco.