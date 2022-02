Natália e Arthur Aguiar discutem no BBB22 e sister dispara: - Não precisava ter me dado o anjo

22/02/2022 | 08:10



Teve bate-boca! Arthur Aguiar e Natália ficaram com os ânimos agitados depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 21, e acabaram discutindo por causa do voto das comadres, grupo de Jessi, Lina e Natália, em Paulo André.

O cantor ficou decepcionado em ver que as sisters protegeram os participantes do quarto lollipop. Para Arthur, as comadres preferiram defender quem as atacam, e atacar quem as defende. Eita!

- Eu não consigo estar aqui pra ser só o jogo. Eu tenho que tá um pouquinho humana e é isso que eu tô te falando. É igual tu falou, as pessoas tão pouco se lixando pra tu, podem tá pouco se lixando, mas eu quero saber do meu coração, justificou Nat.

- Então, se você tá aqui mais humana, ontem faltou [humanidade] pra vocês porque as pessoas que estavam tentando defender vocês, foram as pessoas que vocês atacaram. Enquanto as pessoas que vocês defenderam, foi quem atacou você, rebateu Arthur.

Natália aumentou o tom de voz e disse:

- Não faltou, não é atacar. Não foi assim, a história não assim.

Então Aguiar argumenta:

- Vamos fazer o contrário, se a [Lina] tem o Anjo e me dá [...] Daí o seu nome surge em alguma roda de votação, igual o nome da Jessi surgiu, então eu bato o pé e digo: Não vou votar. Pra você ter noção, o nosso grupo não chegou num consenso, teve que ter uma votação.

A sister se irrita ainda mais e dispara:

- Você não precisava dar o anjo. Não precisava. Se era querendo pensar nisso, não pensava. Você tá querendo cobrar uma coisa que tu deu.

- Não tô cobrando nada, negou Arthur.

- Mais uma vez que a gente volta na estratégia: Ai, vou dar o anjinho pra ela, porque ao menos assim vai pensar em não votar.

Eita!

Jessi diz que votaria no PA

Em outra conversa, Jessi desabafou com Laís sobre as acusações de ser influenciável.

- A forma como eles me tratam, parece que eu não tenho opinião nenhuma. No começo do jogo eu estava caladinha, não falava muita coisa. [Agora] Quando eu não aceito o que eles propõem, eu sou influenciável.

Laís então pergunta quem teria levantado o nome de Paulo André na votação em grupo do último domingo, dia 19.

- A Lina, o Tiago e a Nat, mas pensando na movimentação. O meu voto era no PA.

Laís e DG fazem as pazes

Depois de ser apontada como a pessoa que não ganha o jogo por DG, Laís foi conversar com o brother durante a madrugada.

- Adoro falar com todo mundo, e não é nem na base do interesse. Ouvi isso de uma amiga que tudo tem um interesse, e eu tenho interesse na amizade quando essa amizade me faz bem [...] Acho que a gente sempre teve uma troca boa muito, cara, sem base de falsidade, disse o ator.

Laís concorda e diz não entender porque virou opção de voto de DG e Arthur.

- Eu também não sei quando ele [Arthur] começou a ter algo contra mim. Ele não era minha opção de voto, entendeu? E eu vi na festa [da Jade], não foi ninguém que me falou. [...] Eu vi quando ele falou, entendeu? E caramba! O cara vira e falou tanto de massacre...O Rodrigo falou isso e fez aquilo, e ele tá fazendo o mesmo.

- Eu até falei pro Arthur que não votaria mais em você, por me sentir bem com as nossas trocas de ideias, afirmou DG.

E a sister reforçou que o brother nunca foi alvo de votos do quarto lollipop.

- Vocês vão quebrar a cara quando saírem daqui e verem que nunca houve combinação.

Após muita conversa, os dois acabaram se acertando e DG disparou:

- Tá tudo tranquilo, viramos a página.