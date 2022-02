Santo André se unifica em prol do esporte

Dérek Bittencourt



22/02/2022 | 00:01



Premiada Cidade Sul-Americana do Esporte 2022 no fim do ano passado pela Aces Europe (entidade ligada ao Parlamento Europeu), Santo André realizou ontem, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, o Fórum Municipal de Entidades Esportivas, evento que tratou do calendário do ano, ações do município na área, parcerias e eventos, entre outras situações.

Participaram do fórum o prefeito Paulo Serra (PSDB), o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade, o secretário adjunto de Esporte, Gilberto Krauser, bem como gestores das modalidades esportivas da cidade e alguns nomes do passado e do presente, como William Carvalho, Soraia André, Adauto Domingues, Arilza Coraça, Ricardo Prado, Giovanni Vianna e representantes dos clubes EC Santo André, CA Aramaçan e Primeiro de Maio FC.

A ideia da Prefeitura e da secretaria é justamente utilizar a premiação para aproximar todos os projetos esportivos da cidade do poder público. Além disso, o chefe do Paço andreense destacou a importância dessa reunião em prol do esporte municipal. “É uma noite muito especial, porque a gente (Prefeitura) pode ajudar, maximizar, potencializar os projetos, com parcerias, traçar diagnóstico, tornar em uma ferramenta de políticas públicas. Efetivamente nossa cidade começa a viver uma retomada. Não só de eventos, comércio e educação. Então, aproveitando esse reconhecimento que a gente teve com a União Europeia, falta a gente retomar com toda força as atividades esportivas. Não só o alto rendimento, que é importante, mas também a base, a formação e a prática daqueles que acreditam no esporte como ferramenta de formação do cidadão”, destacou o prefeito.

“Queremos que esse prêmio seja do andreense, da cidade de Santo André, não da secretaria. Vencemos porque apresentamos o que foi, o que é e onde queremos chegar. Queremos proximidade (entre os projetos esportivos), que participem do dia a dia da cidade”, complementou Gilberto Krauser. “A cidade já foi conhecida como capital do esporte. Há dez, 15 anos, regrediu nessa parte, mas agora está no caminho certo para voltar a ser”, decretou William Carvalho.

“O que puderem fazer por essa cidade, pelo esporte, pelas crianças, não pensem duas vezes. Façam valer esse título. É muito difícil. Ficou aqui porque (o município) é merecedor”, sugeriu o professor João Macário, andreense, representante da Aces Europe e responsável pela indicação da cidade ao prêmio.

Amanhã, no primeiro evento esportivo no ginásio Laís Elena, o principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antônia – que será reinaugurado depois de mais de um ano funcionando como hospital de campanha contra a pandemia da Covid-19 e salvou milhares de vidas andreenses –, será lançado o calendário esportivo 2022, com direito a solenidade com participação de dirigentes da Aces Europe e Aces América do Sul, que farão a entrega oficial da bandeira ao município andreense. São esperadas ainda as presenças de esportistas ligados ao passado e ao presente de Santo André. O município projeta aproximadamente 1.000 eventos esportivos até junho de 2023.

No dia 21 de março, o prefeito Paulo Serra e uma comitiva da cidade estarão em Turim, na Itália, para receber oficialmente o prêmio da Aces Europe.