Com segundo trecho, Diadema chega a dez quilômetros de ciclovia

22/02/2022 | 00:23



Diadema vai entregar no dia 5 de março a segunda ciclofaixa permanente, que está sendo instalada com duas faixas unidirecionais margeando o canteiro central das avenidas Paranapanema e Maria Leonor, no bairro do Taboão. Ela terá 3,86 quilômetros de extensão, entre as ruas Polônia e Serra da Bocaina. A primeira ciclofaixa permanente ficou pronta em dezembro, na Avenida Ulysses Guimarães, com 5,7 quilômetros de comprimento. Com isso, no início do próximo mês o município passa a contar com quase dez quilômetros de via exclusiva para uso de ciclistas.

A instalação da ciclovia na Avenida Paranapanema busca ampliar a mobilidade na cidade e busca harmonizar a relação entre veículos, pedestres e ciclistas no município. “Falamos durante toda a campanha sobre a necessidade de um novo olhar para a mobilidade urbana em Diadema. O nosso conceito é mais amplo, que valoriza o transporte coletivo, mas também cuida do pedestre e do ciclista. Depois do sucesso da ciclofaixa na Avenida Ulysses Guimarães, entendemos que estamos no caminho certo. A ciclofaixa da Avenida Paranapanema dará segurança e fomentará o esporte na região Norte de Diadema”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

A ciclofaixa da Avenida Paranapanema atende aos conceitos de segurança viária, principalmente em relação à largura adequada das faixas, com 150 centímetros em cada sentido. Outro item de segurança são as faixas de canalização, que disciplinam os locais de travessia dos pedestres.

Segundo a Prefeitura, o projeto ficará separado dos veículos por tachões (conhecidos como tartarugas) no asfalto e sinalização horizontal. As outras medidas de segurança envolvem que, em cruzamentos com semáforos, haverá foco para o ciclista; as paradas de ônibus sinalizadas; placas de regulamentação instaladas ao longo de toda a ciclofaixa; revitalização da sinalização já existente; e reforço da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, para a travessia segura de pedestres.



ESTACIONAMENTO

A instalação da ciclofaixa vai alterar o estacionamento na região. Ao longo de toda a Avenida Paranapanema o estacionamento só será permitido fora do horário de pico, que é das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Na Avenida Maria Leonor não haverá alteração no estacionamento.

“A ampliação de ciclofaixas na cidade traz benefícios em várias frentes. Melhora a condição de vida do nosso morador, reduz a emissão de poluentes e permite também redirecionar a outras áreas da cidade o recurso que iria exclusivamente para o transporte público”, disse Filippi.