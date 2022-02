Santo André. Avenida Apiaí. Onze escolas vão desfilar.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/02/2022 | 05:48



Basta, basta, basta, basta!

De se gastar tanta pasta.

Basta, basta de embuste.

A coisa já é nefasta;

Das homenagens à casta, acabe-se inda que custe.

Marchinha de protesto aprovada pelo Congresso dos Democráticos, clube carnavalesco de São Paulo, para o Carnaval de 1902.

Em Santo André, a nova passarela do samba passava a ser a novíssima Avenida Apiaí, com 11 escolas de samba devidamente inscritas para os desfiles de 30 anos atrás.

Santo André era uma das quatro cidades do Grande ABC que teriam Carnaval de rua em 1992, ao lado de São Bernardo, Diadema e Mauá.



PLEITEANTES

União Independente da Vila Guiomar, com o tema “1º de Abril, o Dia da Mentira”.

Arranco da Folia: “Retrato do Brasil”.

GRUPO B

Mocidade Unida Santo André (MUSA): “Viva a Comunicação”.

Seci: “Estrela do Oriente”.

GRUPO A

Beleza Pura: “Brasil, Quem Te Construiu”.

Palmares: “Sapucaia Roca”.

Mocidade Independente Cidade São Jorge: “Sublime Inspiração do Criador”.

Ocara Clube: “Ocara Salve Sua Força”.

Mocidade Fantástica Vila Alice: “As Cartas”.

Asa Branca: “Na Magia do Tarô”.

Leões do Vale: “Revivendo Esta Mentira”.

O regulamento era claro: nada de temas políticos ou propaganda comercial na avenida. Mas como evitar a criatividade dos compositores: o tema “Mentira” era uma clara referência à chamada Revolução de 31 de março de 1964, que eclodiu, verdadeiramente, em 1º de abril, o clássico dia da mentira.

A bicampeã Ocara vinha com tudo para alcançar o tricampeonato. Mas tinha pela frente a grande rival quase vizinha da Vila Alice.



RETROSPECTIVA 1992

Amanhã em Memória: os desfiles de São Bernardo



Crédito da foto 1 – João Colovatti/Banco de Dados (25-2-1992)

HÁ 30 ANOS. Passistas treinam evolução no Ocara Clube para o Carnaval 1992: mais uma vez favoritismo para ganhar o Carnaval de 1992

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 22 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1773

IGREJA – Divulgado o tema da Campanha da Fraternidade 1972: “Descubra a Felicidade de Servir”.

CHOQUINHO PALMÉRIO – Aqui está Ivone Rosa, a primeira candidata ao concurso “Bonequinha do Café” de 1972. Ela tem 24 anos. Mora na Vila Alzira, em Santo André. Trabalha como empregada doméstica. A vencedora representará Santo André na finalíssima em São Paulo.

FUTEBOL – No Estádio Lauro Gomes, em São Caetano: Saad 2, Paulista de Jundiaí 0, gols de Flávio e Arlindo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 22 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 8000

MANCHETE – Inflação cai ainda mais em fevereiro; presidente Collor prevê alta de 21% e garante controlar índice.

DIADEMA – Moraes Moreira faz show hoje (22-2-1992) no campo de futebol do Jardim das Paineiras. A base é o último LP do cantor, “Cidadão”.

EM 22 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Barcelona, 22 (Agência Havas) – O capitão general da Província de Barcelona reuniu os correspondentes de jornais e recomendou-lhes a maior prudência na expedição de notícias.

Houve novo conflito entre os grevistas e a polícia, com um morto.

1922 – Estatística eleitoral do Estado de São Paulo com vistas às eleições presidenciais de 1º de março. Os 311 municípios paulistas tinham 167.950 eleitores, dos quais 19.560 residentes na Capital. Rio Preto, com 3.494, liderava o colégio eleitoral do Interior, seguido por Santos, Taubaté, Jaú, Campinas, Piracicaba, Iguape, Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes. Em São Bernardo estavam inscritos 376 eleitores.

Do correspondente do Correio Paulistano em Paranapiacaba: celebrada missa do primeiro aniversário do falecimento de Dona Maria Fonseca, esposa de Adriana Rodrigues da Silva e filha de Albino José da Fonseca.

1942 - Jornal "O São Bernardo" reproduz texto de "O Observador". Da matéria: "(Santo André) sentiu ausência de progresso em contraste às riquezas do Município. Poucas são as ruas com um calçamento condigno. Por que, com essa capacidade de produção, com esse valor financeiro intrínseco, Santo André não apresenta uma fisionomia mais risonha, mais agradável ao visitante?".

1952 – A Estrada Velha do Mar estava interditada no trecho de Rio Grande (hoje sede do Distrito de Riacho Grande) para a ampliação da rede do oleoduto.

1977 – Capitão Mario Toledo de Camargo, 44 anos, comandante da 3ª Companhia da PM, em Mauá, morre em acidente de automóvel na Avenida João Ramalho.



SANTOS DO DIA

Abílio

Margarida de Cortona (Itália, Alviano, 1247-1291). Religiosa da Ordem Terceira dos Franciscanos.

Igreja celebra a Cátedra de São Pedro, apóstolo.



HOJE

Dia da criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), cf. lei federal de 22-2-1989.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Pedro. Elevado a município em 1881, quando se separa de Piracicaba.

Pelo Brasil, aniversariam: na Bahia, Abaíra, Belo Campo e São Desidério; em Minas Gerais, Andradas; em Pernambuco, Calçado; e no Tocantins, São Félix do Tocantins.

Falecimentos

Santo André

Hélio Buzzeto, 95. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Serra Negra (São Paulo).

Ignezi Lopes, 95. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Correa Marques, 94. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Adelaide Guedes Veside, 99. Natural de Porto Ferreira (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Augusto Aires, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Flora Vitrio de Lima, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

São Caetano

Margarida de Abreu Bernardo, 89. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Danúbio, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josefa Gonçalves Navarro, 85. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Anésia Piccaro Schonrock, 90. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Jardim da Colina.

Mauá

Ednilson Rolin Madureira, 52. Natural de Mauá. Residia no Parque Miami, em Santo André. Açougueiro. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ribeirão Pires

Ainoam Guedes Teixeira, 94. Natural de Iguatu (Ceará). Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 16. Vale dos Pinheirais.