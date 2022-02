Na Alemanha, taxa anual de inflação ao produtor atinge recorde de 25% em janeiro

21/02/2022 | 07:19



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou 25% em janeiro ante igual mês do ano passado, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 21, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. A taxa anual do PPI, que se acelerou de 24,2% em dezembro, é a mais alta já registrada pela agência. Em relação a dezembro, o PPI alemão subiu 2,2% em janeiro. Apenas os custos de energia dispararam 66,7% na comparação anual de janeiro, informou a Destatis. Desconsiderando-se energia, o avanço anual do PPI foi de 12% no último mês.