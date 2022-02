Projeto social leva crianças para vivenciarem rotina de soldados da Polícia Militar

Carolina Helena

21/02/2022



A Escola de Formação de Soldados de Santo André abriu sua sede, na Vila Guiomar, para recepcionar 100 alunos da escolinha de futebol União Família Futebol de Salão, da Zona Leste da Capital, que é composta por crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. Os garotos participaram da formação do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) para vivenciar desafios da profissão.

A iniciativa surgiu da ideia de misturar o esporte e a pedagogia com a segurança pública. Para a professora Kenia Paloma, uma das responsáveis pela ação, o tempo que o grupo passou no CPA/M-6 foi muito proveitoso. “Foi um dia especial. Realizei os sonhos deles (alunos) e o meu. Quis mostrar que todas as profissões requerem esforço. É importante fazer esses passeios para terem exemplos e pensarem em possibilidades. Os alunos podem ser policiais, bombeiros, atletas, professores... Conhecer mostrou tudo o que nosso projeto tenta ensinar: valores, respeito, dedicação, esforço, educação. Fomos muito bem recepcionados, recebidos com café da manhã incrível. Aprendemos muito, o objetivo é trazer educação e um futuro para essas crianças”, relata.

O dia começou com café da manhã para as crianças. Depois, iniciaram a formação com o hasteamento da bandeira para cantar o Hino. O período foi repleto de atividades para que as crianças pudessem sentir o dia a dia dos soldados. Os alunos assistiram a vídeo sobre a polícia e receberam instruções sobre a profissão. Para a parte prática, eles acompanharam como é feita a abordagem de veículo e, para finalizar, participaram de atividade com o Corpo de Bombeiros. Os profissionais mostraram como é apagar incêndio e as crianças puderam, junto com a guarnição, usar a mangueira para apagar o fogo.

Para o Capitão Nestor Thomazo, essa é oportunidade para que as crianças se sintam parte da segurança pública. “Essa interação é positiva, é uma possibilidade de a gente ver a realidade deles e eles viverem um pouco da nossa. Assim, eles podem sentir que fazem parte da segurança pública e, talvez, até se interessar em fazer parte dela um dia. A Polícia Militar sempre busca a interação, para fazer a população se sentir mais próxima da segurança pública, e projetos sociais assim são muito importantes”, comenta.