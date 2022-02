Filha de Arthur Aguiar é atacada na web e Maíra Cardi dispara: Não foi à toa que ela foi parar na UTI

20/02/2022 | 13:10



Arthur Aguiar ganhou a Prova do Anjo no BBB22, e como um dos prêmios terá o presente do anjo - um vídeo gravado por membros de sua família. No entanto, após um fã clube comemorar a possibilidade do brother ver a filha Sophia, de três anos de idade, alguns internautas passaram a fazer comentários maldosos sobre a criança.

Deus me perdoe, mas ela é tão feinha, escreveu uma pessoa.

Tão desprovida de beleza, comentou outra.

Mas de quem é a filha? De qual traição ela veio?, satirizou um internauta.

Logo o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter, e a frase Sophia Merece Respeito ganhou destaque.

Maíra Cardi também comentou o caso nas redes sociais. Nos Stories, ela postou a notícia e escreveu:

Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo. Esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês.