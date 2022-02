Os Oliveira de São Bernardo. Avô, pai e filho, craques. E um médico, todos do Esporte.

Ademir Medici



20/02/2022 | 07:00



E no futebol, os Oliveira formam três gerações diretamente ligadas ao futebol do Esporte Clube São Bernardo:

1 – Odilon Luiz de Oliveira, titular absoluto do time entre os anos 50 e 60, falecido aos 87 anos.

2 – Odilon Luiz de Oliveira Junior, 60 anos, que jogou no Esporte em 1985 e em mais quatro outras equipes: Aliança, Palestra de São Bernardo, Mogi Mirim e Portuguesa de Desportos.

3 – Dr. Rui de Oliveira, médico especializado em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, com clínica na mesma Rua Municipal do Escritório São Luiz de Contabilidade, este criado pelo pai em 1956. Dr. Rui foi médico do EC São Bernardo e de outras equipes da região.

4 – Odilon Luiz de Oliveira Neto, 17 anos, que neste ano passa a integrar o plantel do EC São Bernardo, que disputa o Campeonato Paulista da Série A-3.



FORMAÇÃO HISTÓRICA

Além do futebol, a família Oliveira curte história e memória. Dr. Rui preserva um mapa herdado dos ancestrais que focaliza a então sede da freguesia de São Bernardo, do tempo dos monges beneditinos, antes, portanto, da chegada dos imigrantes italianos.

O documento elucida e ilustra a vida cotidiana local nos tempos da chamada Borda do Campo, origem geográfica do atual município de São Bernardo “do Campo”.

Diário há meio século

Domingo, 20 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1772

Manchete – Brasil viu TV em cores... e gostou!

Na tarde de ontem (19 de fevereiro de 1972) foi oficialmente inaugurada a transmissão de televisão em cores no Brasil e, consequentemente, na América do Sul.

A Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) levou a imagem dos festejos de abertura da Festa do Vinho, diretamente de Caxias do Sul a todo o território brasileiro.

São Bernardo – Barqueiros do Parque Estoril ameaçam parar contra decisão da Prefeitura que pede instalação de equipamento de segurança.

Diário – Jornal lança a página Miscelândia, editada pelo jornalista Mário Regis Vita.

Em 20 de fevereiro de...

1567 – Estácio de Sá falece no Rio de Janeiro, em combate com os franceses. Fundador da cidade do Rio de Janeiro e primeiro governador-geral da Capitania.

1902 – Madri, 20 (Agência Havas) – Continua a paralisação dos negócios em Barcelona. Reina grande agitação na área. Nenhum dos jornais foi ainda hoje publicado.

1917 – Prefeitura de São Paulo divulga o brasão de armas da cidade. Autores: José Wasth Rodrigues e Guilherme de Almeida.

Nota – A versão original sofreu ajustes. Chegou a ser suspenso. Redesenhado, hoje mantém características muito próximas do desenho original.

1967 – Instalada a agência do INPS em Santo André.

1972 – Inaugurada a colônia de férias do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André na Vila Mirim, em Praia Grande.

1987 – Anunciada a construção de uma torre de segurança externa para os 19 andares do Paço Municipal de São Bernardo.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7998

Manchete – Lei de Zoneamento muda São Bernardo

O novo texto prevê prédios com mais de nove andares. Serão criados corredores comerciais nas avenidas Lucas Nogueira Garcez, Nações Unidas, Álvaro Guimarães e Redenção.

Serviços – Inaugurado ontem (19 de fevereiro de 1992) o Parthenon Saint Moritz, primeiro flat para hospedagem no Grande ABC: Rua João Pessoa, esquina com a Dr. Flaquer, Centro de São Bernardo.

Meio ambiente – O professor Toninho Macedo apresenta hoje (20 de fevereiro de 1992), no Auditório João Domingos Tavares, o livro Billings Viva.

