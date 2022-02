Feira de Adoção de animais em Santo André consegue lar para 28 pets

Do Diário do Grande ABC



19/02/2022 | 17:34



A feira de adoção “Eu amo, eu adoto” que ocorreu neste sábado (19), no Parque Celso Daniel,resultou na adoção de 28 animais, sendo dez gatos filhotes, 16 cães filhotes e dois cães adultos. “A causa animal é tão importante quanto as outras causas sociais que acontecem na nossa cidade. Os pets trazem felicidade para dentro do lar e é da nossa parte dar oportunidade para uma nova vida, tanto para os animais quanto para os adotantes. Nosso investimento passa ainda pelo novo Hospital Veterinário que será construído, os Pet Parques instalados pela cidade, entre outras ações, como o Castramóvel”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Sempre quis ter um cachorro desde criança. Vi na internet que ia ter a feira e disse pra mãe para virmos, sem compromisso. Mas foi amor à primeira vista. Quando olhamos, já escolhemos e agora é viver este sentimento inexplicável", disse o andreense Valter Souza, que já batizou a nova integrante da família: Aquira.

A feira de adoção “Eu amo, eu adoto” foi lançada em 2017 e já garantiu um novo lar para 3.539 animais. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

Além dos animais tutelados no local, a feira também dá espaço para a participação de animais cadastrados pelas protetoras. Essa é uma ótima oportunidade para o munícipe encontrar um novo melhor amigo e aumentar a família. Para outras informações e formas de adoção, basta visitar o site da Gerência de Controle de Zoonoses: https://www3.santoandre.sp.gov.br/gcz/.

Moeda Pet

Também neste sábado, mas no Parque Central, aconteceu a segunda edição de 2022 do Moeda Pet, arrecadando 309 quilos de garrafas plásticas, que foram trocadas por ração para animais. Cada quilo de garrafas equivale a 36 garrafas de 600 ml, 26 garrafas de 1 litro ou 20 garrafas de 2 litros. Todas devem estar limpas e secas. O material é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos por CPF presencial de ração para casa ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas.

As empresas interessadas em aderir ao Moeda Pet podem entrar em contato nos telefones 4433-1963 e 4433-1957, da Prefeitura de Santo André. É importante que novos parceiros se juntem a este projeto inovador para que o número de arrecadações de garrafas plásticas, novas ações e doações de ração para os pets aumentem cada vez mais.