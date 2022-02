Paulinha Abelha segue internada na UTI em coma, mas seu quadro clínico é estável, diz novo boletim médico

19/02/2022 | 14:10



Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, foi internada no dia 11 de fevereiro após apresentar problemas renais. Desde então, a cantora precisou ser transferida para a UTI, apresentou uma piora no quadro clínico e entrou em coma.

Neste sábado, dia 19, a equipe dela divulgou um novo boletim médico, dizendo que ela segue em coma e na UTI, mas que seu quadro clínico é estável. Além disso, ela não está precisando fazer uso de remédios.

Informamos que paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue em unidade de terapia intensiva em coma. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida. Destacamos que após a investigação com exames complementares foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade.

O cantor Daniel Diau, junto de Berg Rabello, fãs, amigos e familiares se juntaram na porta do hospital em que Paulinha está internada e cantaram canções à ela, como forma de apoio e solidariedade pelo que ela está passando. Fãs também têm feito orações para que a cantora melhore e se recupere logo.