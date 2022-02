Gabriel Medina é flagrado em balada com acompanhante

19/02/2022 | 13:10



Como você vem acompanhando, Gabriel Medina anunciou recentemente que iria cuidar melhor da sua saúde mental e que estaria longe de algumas competições. Logo em seguida, foi divulgada a separação do surfista com Yasmin Brunet.

Aproveitando a onda de solteiro, o atleta aproveitou para dar uma clareada nas ideias e caiu na noite da última sexta-feira, dia 18. Segundo o Extra, Gabriel Medina estava na capital paulista para passar por um famoso nutricionista.

Mas que entre um exercício e outro, o bonitão merece descansar, não é mesmo!? Medina então foi visto em uma boate que é conhecida por ser frequentada por Neymar Jr. e Gabriel Barbosa, o Gabigol. De acordo com o jornal, Medina tentou chegar no estabelecimento disfarçado para evitar o assédio e os cliques indesejados e uma fonte do Extra revelou que ele estava até acompanhado de uma mulher.

Eita, será que a catraca já rodou para ele?