Após fim de casamento, Gabi Brandt pede calma para os seguidores

19/02/2022 | 11:10



Você deve ter acompanhado que depois que terminou o casamento com Saulo Poncio, Gabi Brandt colocou um cropped e simplesmente fez igual ao meme e reagiu. Pois é, a influenciadora fez as malas e tratou de afogar as mágoas em uma viagem para os Estados Unidos acompanhada de sua ex-cunhada Sarah Poncio, quem também viveu altos e baixos no casamento.

E na última sexta-feira, dia 18, a ex-De Férias com o Ex Brasil acabou compartilhando alguns vídeos em suas redes sociais pedindo calma para os seguidores e abriu mais detalhes, mesmo que bem tímidos, sobre a sua nova fase após o fim do casamento.

Eu sei que estou postando bastante coisa, mas foram meses complicados, os últimos dois, três meses... E também eu viajei e acabei atrasando muita coisa, então tenham paciência comigo, tá!? Obrigada pela compreensão.

Logo depois, Gabi Brandt comemorou bastante o dia de autocuidado e disse:

Estou muito feliz porque tenho terapia. Amo o dia da terapia e tenho dermato também. Agora vou tomar café, uma da tarde. Vão me julgar? Tudo bem. Estou com probleminha de jet lag.

Então tá, né!?