Os Oliveira de São Bernardo. Avô, pai e filho, craques. E um médico, todos do Esporte.

E no futebol, os Oliveira formam três gerações diretamente ligadas ao futebol do Esporte Clube São Bernardo:

1 - Odilon Luiz de Oliveira, titular absoluto do time entre os anos 50 e 60, falecido aos 87 anos.

2 – Odilon Luiz de Oliveira Junior, 60 anos, que jogou no Esporte em 1985 e em mais quatro outras equipes: Aliança, Palestra de São Bernardo, Mogi Mirim e Portuguesa de Desportos.

3 – Dr. Rui de Oliveira, médico especializado em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, com clínica na mesma Rua Municipal do Escritório São Luiz de Contabilidade, este criado pelo pai em 1956. Dr. Rui foi médico do EC São Bernardo e de outras equipes da região.

4 – Odilon Luiz de Oliveira Neto, 17 anos, que neste ano passa a integrar o plantel do EC São Bernardo, que disputa o Campeonato Paulista da Série A.

FORMAÇÃO HISTÓRICA

Além do futebol, a família Oliveira curte história e memória. Dr. Rui preserva um mapa herdado dos ancestrais que focaliza a então sede da Freguesia de São Bernardo, do tempo dos monges beneditinos, antes, portanto, da chegada dos imigrantes italianos.

O documento elucida e ilustra a vida cotidiana local nos tempos da chamada Borda do Campo, origem geográfica do atual Município de São Bernardo “do Campo”.

GERAÇÕES. Odilon pai, Odilon filho, Odilon neto, todos com passagem pelo Esporte Clube São Bernardo original, fundado em 1928; no destaque, Odilon Filho com o uniforme da Portuguesa de Desportos nos anos 80

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 20 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1772

MANCHETE – Brasil viu TV em cores... e gostou! Na tarde de ontem (19-2-1972) foi oficialmente inaugurada a transmissão de televisão em cores no Brasil e, consequentemente, na América do Sul.

A Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações) levou a imagem dos festejos de abertura da Festa do Vinho, diretamente de Caxias do Sul a todo o território brasileiro.

SÃO BERNARDO – Barqueiros do Parque Estoril ameaçam parar contra decisão da Prefeitura que pede instalação de equipamento de segurança.

DIÁRIO – Jornal lança a página “Miscelândia”, editada pelo jornalista Mário Regis Vita.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7998

MANCHETE – Lei de Zoneamento muda São Bernardo. O novo texto prevê prédios com mais de nove andares. Serão criados corredores comerciais nas Avenidas Lucas Nogueira Garcez, Nações Unidas, Álvaro Guimarães e Redenção.

SERVIÇOS – Inaugurado ontem (19-2-1992) o Parthenon Saint Moritz, primeiro flat para hospedagem no Grande ABC: Rua João Pessoa, esquina com a Dr. Flaquer, Centro de São Bernardo.

MEIO AMBIENTE – O professor Toninho Macedo apresenta hoje (20-2-1992), no Auditório João Domingos Tavares, o livro “Billings Viva”.

EM 20 DE FEVEREIRO DE...

1567 – Estácio de Sá falece no Rio de Janeiro, em combate com os franceses. Fundador da cidade do Rio de Janeiro e primeiro governador-geral da Capitania.

1902 – Madri, 20 (Agência Havas) – Continua a paralisação dos negócios em Barcelona. Reina grande agitação na área. Nenhum dos jornais foi ainda hoje publicado.

1917 – Prefeitura de São Paulo divulga o brasão de armas da cidade. Autores: José Wasth Rodrigues e Guilherme de Almeida.

NOTA – A versão original sofreu ajustes. Chegou a ser suspenso. Redesenhado, hoje mantém características muito próximas do desenho original.

1967 – Instalada a agência do INPS em Santo André.

1972 – Inaugurada a colônia de férias do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André na Vila Mirim, em Praia Grande.

1987 – Anunciada a construção de uma torre de segurança externa para os 19 andares do Paço Municipal de São Bernardo.

SANTOS DO DIA

Jacinta de Jesus Marto e Francisco, Dois dos pastorinhos de Portugal que testemunharam a aparição de Fátima.

Eleutério

Ulrico

Leão de Catânia

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 20 de fevereiro:

Em Tocantins, Angico, Araguanã, Bom Jesus do Tocantins, Cariri do Tocantins, Carrasco Bonito, Centenário, Fortaleza do Tabocão, Mateiros, Maurilândia do Tocantins, Palmeirante, Riachinho, Rio da Conceição, São Miguel do Tocantins, São Salvador do Tocantins e Sucupira.

Na Bahia, Ibitiara e Lafaiete Coutinho.

Em Santa Catarina, Xaxim.

ONDINA APARECIDA PETROLLI

(Quatá, São Paulo, 29-8-1948 – Santo André, 14-2-2022)

Entre a partida do irmão, Valdenízio, e da mãe, Anesta, Ondina cuidou com o maior carinho do acervo reunido pelo irmão professor e jornalista. Uma parte considerável de jornais antigos da região chegou a ser doada por ela à Fundação Pró-Memória de São Caetano. Ondina ficaria feliz se a Pró-Memória criasse a Hemeroteca Valdenízio Petrolli. Afinal, quem mais que o irmão estudou a história da Imprensa do Grande ABC?

Numa das visitas da Memória à casa dos Petrolli, na Rua São Camilo, em Santo André, ganhamos de Ondina um DVD com a história da Santa Terezinha (1897-1997). Já escrevemos quando da partida de Dona Anesta: Ondina fazia questão de receber, e bem, todos os visitantes, que eram muitos. As portas da sua casa estavam sempre abertas.

Ondina era filha de Alcides Petrolli e Anesta Manette Petrolli. Ela parte aos 73 anos. Está sepultada junto aos seus, no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

Santo André

José Galdino da Silva, 89. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vito Sapuppo, 88. Natural da Itália. Residia na Vila Pires, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Fernandes, 88. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

São Bernardo

Joaquim Cunha, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Santana de Araujo, 89. Natural de Alto Santo (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Terezinha de Souza Brito, 78. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Antonio Molina Cabral, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Margarida Cordeiro da Silva, 78. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Bandeirantes. Da 12, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Mauá

Suely Andrade dos Anjos Santos, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Benedicta Fabrinni de Lima, 93. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.