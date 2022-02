Paulo Chuchu na mira de mulheres

Da Redação



16/02/2022 | 08:31



O vereador bolsonarista de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB), principalmente, deve passar por saia justa hoje na Câmara, quando movimento de mulheres que o acusam ­ além de outros outros quatro parlamentares ­ de ofensas racistas e higienistas programa realizar manifestação a partir das 8h30, que deverá ter, inclusive, apoio de outras entidades e partidos. O estopim para o ato, segundo reclamam, ocorreu na última quarta-feira, quando várias mães estiveram no Legislativo para cobrar a construção de creches em suas regiões. Ainda de acordo com o grupo, elas foram recebidas de "forma extremamente hostil", o que não deveria ocorrer em uma casa de leis. Se a promessa do movimento se confirmar, Paulo Chuchu não terá vida fácil, pelo menos durante a manhã.

Bastidores

O são-caetanense André Stábile foi exonerado do cargo de secretário de Educação de Mogi das Cruzes, cidade do Alto Tietê. Ele permaneceu nove meses no cargo. A demissão, anunciada na noite de segunda-feira pelo prefeito Caio Cunha (Podemos), ocorre após polêmica na volta às aulas, quando algumas escolas da rede municipal registraram falta de professores. Ex-coordenador do Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) de São Caetano, ele chegou a assumir a pasta de Educação no governo Paulo Pinheiro (2013-2016)

Santinho nas redes

Antes mesmo de o ex-governador e presidente do PSB no Estado Márcio França dizer que o nome de Geraldo Alckmin (sem partido) está praticamente certo como vice de Lula (PT) na disputa pela Presidência da República, conforme noticiado ontem pelo Diário, já circulava nas redes sociais petistas um santinho da chapa Lula-Alckmin e a frase ''Frente Ampla Contra Bolsonaro''. Segundo se comenta, a dobrada deve ser oficializada já em março, possivelmente com o ex-governador Alckmin filiado ao PSB, embora ela tenha recebido convites de outros partidos.

Jornalismo

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso impetrado pela Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) contra o Diário. A entidade processou o jornal, alegando danos morais, devido a texto de 2020 que dizia que seu ex-presidente, Walter Estevam Júnior (Republicanos), era acusado de desviar R$ 1,2 milhão dos cofres públicos. Segundo o desembargador José Carlos Ferreira Alves, "a informação contida na reportagem não traz inverdades".