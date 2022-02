São Bernardo garante melhor estrutura a moradores de rua

Da Redação



16/02/2022 | 08:25



Com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à população em situação de rua de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) entregou ontem o Centro de acolhimento 24 horas do município, no Centro, totalmente revitalizado.

As intervenções incluem a troca do telhado do dormitório masculino, dos forros dos banheiros externos e da iluminação à pintura geral, instalação de janelas na sala de TV e mobiliário. As melhorias demandaram investimento de cerca de R$ 36 mil da administração municipal.

"Fizemos uma reforma geral neste espaço, que presta um serviço essencial para a nossa sociedade, acolhendo as pessoas que estão em situação vulnerável e dando amparo, seja com cama para dormir, local para tomar banho e refeição. É papel do poder público oferecer essa assistência, e estamos empenhados em ampliar cada vez mais essas ações", disse o chefe do Executivo no momento de entrega do renovado equipamento.

Secretário de Assistência Social de São Bernardo, André Sicco explicou que os trabalhos foram iniciados em dezembro de 2021 e concluídos no fim do mês passado. "Essa verdadeira transformação neste espaço certamente terá impacto no atendimento, que dá um salto de qualidade para assistir pessoas da nossa cidade que mais precisam", disse.

MANUTENÇÃO

Segundo a Prefeitura, desde 2017, o Centro de acolhimento 24 horas de São Bernardo vem recebendo diversas melhorias estruturais. A primeira etapa da reforma incluiu colocação de piso nos quartos, readequação da área externa, instalação de baias para canil, adequação da lavanderia, revitalização do telhado e construção de dois quartos familiares. A segunda fase de obras possibilitou, ainda, a troca das instalações elétricas e hidráulicas, vedação e alvenaria, pisos e revestimentos, esquadrias, forros e divisórias, pintura e cobertura.

O centro de acolhimento está localizado na Rua Tapajós, no Centro, e tem capacidade para receber até 150 pessoas para pernoite. Referência para a população em situação de rua, o espaço oferece café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, além de serviços de saúde e espaço de convivência, área para banho e para lavagem de roupa, biblioteca, horta, vestiário, sala de televisão, abrigo para carrinhos e canil.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, os protocolos sanitários no local foram reforçados, com uso de máscaras e de álcool gel, atenção ao distanciamento e refeições em sistema de revezamento.