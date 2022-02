São Caetano encara o Oeste de olho em retorno ao G-8

Dérek Bittencourt



16/02/2022 | 00:01



Embalado pela grande vitória sobre o Taubaté, o São Caetano espera somar mais um triunfo e voltar ao G-8 do Paulista da Série A-2. No entanto, terá parada dura diante do Oeste, às 19h, na Arena Barueri. Enquanto o Azulão é nono colocado, o adversário ocupa a terceira posição, empatado com o vice-líder. Sendo assim, o técnico interino Axel – recuperado do acidente doméstico de domingo – projeta duelo complicado.

“Sabemos da dificuldade que teremos na partida por conta da qualidade do adversário, mas estamos focados em nosso objetivo que é entrar de vez na zona de classificação. Nosso time vem de vitória e uma sequência positiva é fundamental para uma arrancada dentro da competição”, disse o técnico Axel, que terá a volta do zagueiro Mineiro, após cumprir suspensão diante do Taubaté.