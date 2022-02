Xiaomi lança Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G com promoção no Aliexpress

Da Redação

Do 33Giga



15/02/2022 | 08:55



Acontece amanhã (16) à meia-noite a estreia mundial dos smartphones Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G, da Xiaomi. Os novos modelos estão em pré-venda no Aliexpress com um desconto especial de lançamento – a partir de R$ 1.526 e R$ 1.635, respectivamente, com um cupom de $15 na página do produto – e entrega estimada para o mês de março.

Onde comprar Saiba mais sobre os modelos e prazos de entrega nos links abaixo: Redmi Note 11 Pro: https://s.zbanx.com/r/i4J3L9yusmgf Redmi Note 11 Pro 5G: https://s.zbanx.com/r/SnIGqurwIfc4 Os consumidores brasileiros tem, ainda, a possibilidade de fazer a compra parcelada diretamente pelo Aliexpress.

Especificações poderosas

Ambos modelos contam com conjunto fotográfico de encher os olhos: são 108MP na câmera traseira principal. Sendo o Note 11 Pro quad rear camera (com mais 8MP+2MP+2MP) e o Note 11 Pro 5G triple rear camera (com mais 8MP+2MP), com alta performance quando o assunto é zoom. Sem falar na lente frontal de 16MP, para selfies de alta qualidade.

Os dois aparelhos contam, ainda, com tela Amoled DotDisplay FHD+ de 6.67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz. Características que oferecem boa dinâmica para quem gosta de jogar no celular, já que ajuda a evitar travamentos e favorece a busca por outros players online. A experiência completa fica por conta do Dual Speakers, para um som mais fiel e limpo.

Quando o assunto é design, os dois modelos contam com bordas planas estilo iPhone e câmera com lombada sutil, com visual moderno e 202 gramas de peso. Os usuários poderão comprar ambos os aparelhos nas cores Graphite Grey (cinza), Polar White (branco) e Star Blue (azul).

Sempre à disposição

O Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G se diferem no motor de performance. O primeiro é equipado com processador MediaTek Helio G96 octa-core, enquanto o segundo conta com Snapdragon 695, que oferece suporte adequado e suave para a tecnologia 5G. Contudo, ambos modelos estão disponíveis nas seguintes versões de memória RAM e armazenamento interno: 6GB+64GB, 6GB+128GB e 8GB+128GB.

E para dar conta de todas as atividades, o Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G são equipados com bateria de 5.000mAh e carregador turbo charging (67W) – mais potente que o do iPhone, por exemplo, que tem 33W.