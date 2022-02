Vale pode ampliar operação das minas Capão Xavier e Mar Azul, em Nova Lima

14/02/2022 | 17:55



A Vale entrou com um pedido de licenciamento ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais para ampliar as minas de Capão Xavier e Mar Azul, localizadas no município de Nova Lima, em Minas Gerais.

De acordo com a secretaria, o pedido foi protocolado no Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA) pela mineradora e inclui, além da ampliação das operações, uma solicitação para pesquisa mineral (sondagem geológica) das minas.

As duas minas ficam no Complexo de Paraopeba, região metropolitana de Belo Horizonte. A Vale produz, basicamente, minério de ferro nessas operações. Na Mar Azul, a Vale mantém as barragens B3/B4, que está em processo de descaracterização pela mineradora.

O governo detalha que o pedido de ampliação das minas está em fase de caracterização, momento em que o processo fica aberto para o empreendedor "inserir ou modificar informações" sobre atividades exercidas, fatores de restrição, entre outros.

"Somente após a finalização da caracterização e pagamento das taxas devidas com o devido processamento na Secretaria de Estado de Fazenda é que a solicitação entra para a pré-análise do órgão", detalhou a secretaria em nota.

Procurada, a Vale confirmou que protocolou o pedido com a Semad, o que teria ocorrido em outubro de 2021. O estudo de impacto ambiental para possível expansão dessas minas ainda será elaborado pela empresa, informou a mineradora.