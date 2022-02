Erasmo Carlos relembra briga com Roberto Carlos: -Seis meses sem se falar

14/02/2022 | 11:10



Na noite do último domingo, dia 13, foi ao ar uma entrevista com Erasmo Carlos no Domingo Espetacular, programa exibido na emissora Record TV.

Durante uma conversa descontraída com a repórter Fabiana Oliveira, o cantor falou sobre a sua luta contra a Covid-19 e relembrou a briga com Roberto Carlos.

- Eu perdi voz, fôlego, equilíbrio. Então, aí precisou do trabalho de fono, de fisio, acupuntura. Tudo isso eu fiz durante uns dois, três meses, para ir me aprimorando de novo. Fui reaprendendo um monte de coisas que eu tinha esquecido.

Em seguida, Erasmo falou da briga com o rei e da relação que mantém com o mesmo:

- Ficamos seis meses sem se falar, mas depois voltamos às boas. E até hoje, a gente só discute na hora das músicas, das composições, mas é tudo coisa de trabalho.

Aos 80 anos, Erasmo está pronto para a sua nova turnê em que canta sucessos compostos há 60 anos, famosos na voz de outros compositores.