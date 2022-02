Sto.André deixa escapar a vitória aos 48 minutos do segundo tempo

Da Redação

13/02/2022 | 00:01



O sábado terminou amargo para o Santo André. Mesmo com gols de Gustavo Nescau e Júnior Todinho, o Ramalhão vacilou no fim e empatou por 2 a 2 com a Ferroviária, ontem à noite, no Bruno Daniel. Com o resultado, o Ramalhão segue na quarta colocação do Grupo D, com seis pontos. Na terça-feira,pega o Novorizontino, às 19h, novamente no Brunão.

O Santo André fez 1 a 0 logo aos nove minutos de jogo, com Júnior Todinho, que acertou linda finalização de fora da área. A Ferroviária quase empatou aos 17, após erro do goleiro Jefferson Paulino, mas a igualdade veio aos 34, quando a zaga andreense afastou mal e a bola ficou com Rafael Luiz, que encheu o pé. Já nos minutos finais, Uillian Correia atingiu o rosto de Júnior Todinho com o pé e foi expulso.

Com um a mais, o Santo André voltou do intervalo atrás da vitória, mas só aos 23 minutos fez 2 a 1, com Gustavo Nescau, de cabeça. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio, Bruno Leonardo cabeceou e deixou tudo igual, aos 48 minutos.