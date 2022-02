Do Diário do Grande ABC



12/02/2022 | 08:34



Acácio Miranda, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, recebeu, e aceitou, convite do prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), para assumir a Secretaria de Limpeza Urbana da Capital, a partir de março. Será o segundo nome do governo Paulo Serra (PSDB) a ser requisitado para integrar o primeiro escalão na Capital – antes dele, em 2020, Silvia Grecco foi chamada para comandar a Pasta da Pessoa com Deficiência. Um ano antes, o município já havia cedido Fernando Marangoni ao governo do Estado, para ocupar o cargo de secretário executivo de Habitação. As convocações comprovam que a cidade se tornou celeiro de talentos administrativos.



Resultado dos bons frutos colhidos pelo time de Paulo Serra, que entra no sexto ano de governo, Santo André está sendo cada vez mais reconhecida pela eficiência. Natural, portanto, que seus integrantes despertem a atenção de outros gestores. Mais do que preencher cadeiras, os nomes exportados pelo município fazem a diferença onde chegam. Silvia Grecco, por exemplo, acaba de lançar o originalíssimo projeto Sampa Tátil, que disponibiliza superfícies táteis para que cegos conheçam a fachada de pontos turísticos e históricos da Capital. Por sua vez, Marangoni, para ficar em um só exemplo, encontrou caminho para legalizar as moradias do andreense Centreville, encerrando litígio de quatro décadas.



Os convites a andreenses, oriundos de outras esferas de poder, consolidam a recuperação do prestígio do Grande ABC, cujas lideranças voltaram a ser sondadas para papéis de protagonistas no cenário político. O nome de Paulo Serra, aliás, tem sido ventilado nas mais altas esferas decisivas para encabeçar chapa ao governo do Estado na eleição de outubro. Já seu colega são-bernardense, Orlando Morando (PSDB), é cotado para concorrer a vice de Rodrigo Garcia, que, muito provavelmente, vai tentar manter a hegemonia tucana no comando do Palácio dos Bandeirantes, que já dura quase 30 anos. Agora será a vez de Acácio Miranda mostrar o seu valor além dos limites de Santo André.