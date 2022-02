Autópsia revela que Bob Saget estava com Covid-19 e entrega lesões do traumatismo craniano

11/02/2022 | 12:10



Em janeiro, os fãs da icônica sitcom dos anos 90 Três É Demais foram surpreendidos com a morte de Bob Saget, o eterno Danny Tanner, aos 65 anos de idade. Até então, a causa definitiva ainda era um mistério, no entanto, na última quinta-feira, dia 10, a autópsia revelou detalhes chocante sobre as lesões que a suposta queda do ator teria causado.

De acordo com os veículos internacionais People e Page Six, o relatório aponta que o astro teve escoriações na parte de trás do couro cabeludo, sangue entre o crânio e o couro cabeludo, descoloração nas pálpebras devido à fratura no crânio, acúmulo de sangue na superfície do cérebro e sangramento no espaço que envolve o cérebro.

Surpreendentemente, a autópsia ainda constatou que Saget estava com Covid-19 no momento da morte. Vale lembrar que, em episódios anteriores de seu podcast, o comediante havia mencionado que havia contraído o vírus, mas que não tinha sido nada sério.

Na última quarta-feira, dia 9, a família de Bob também revelou que ele sofreu um traumatismo craniano e negou envolvimentos com drogas ou álcool.

As autoridades determinaram que Bob faleceu de traumatismo craniano. Eles concluíram que ele acidentalmente bateu a nuca em alguma coisa, não pensou nisso e foi dormir. Nenhuma droga ou álcool estava envolvido, dizia o comunicado.