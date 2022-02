Rede captura R$ 180,117 bi no 4º trimestre; alta de 16,6% em um ano

10/02/2022 | 21:07



A Rede, empresa de maquininhas de cartões do Itaú Unibanco, capturou R$ 180,117 bilhões no quarto trimestre, alta de 16,6% na comparação com o mesmo período de 2020. Ante o terceiro trimestre de 2021, o avanço foi de 11%.

O destaque de crescimento foi o cartão de crédito, com alta de 23% na captura das operações no quarto trimestre, de acordo com o balanço. A base de maquininhas da Rede encerrou dezembro em 1,269 milhão de unidades, ante 1,330 milhão do final de 2020.

A evolução das receitas de adquirência, ressalta o Itaú, ocorreu devido a "maiores receitas com volumes antecipados e maior faturamento em crédito e débito, parcialmente compensadas por menores ganhos com aluguel de máquinas".