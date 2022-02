Patrick continua afastado por lesão e Ceni ainda não deve ter o São Paulo ideal

10/02/2022 | 19:40



O técnico Rogério Ceni imaginava utilizar sua escalação ideal do São Paulo a partir da visita à Ponte Preta, pelo Paulistão, neste domingo. Mas, mais uma vez, deve adiar sua vontade. O meia Patrick permanece entregue ao departamento médico e dificilmente retorna em Campinas.

O jogador sofreu uma lesão no posterior da coxa direita durante um treino, há 10 dias, e não participou das atividades entre reservas e quem jogou menos de um tempo diante do Santo André, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Patrick permanece trabalhando à parte, com companhia do volante Luan e do atacante Luciano, os outros dois machucados do elenco e com prognósticos mais longo para um retorno aos gramados.

Rogério Ceni não escondeu após a vitória sobre o Santo André que a condição física do elenco também o preocupa. O zagueiro Miranda trabalhou forte para estar no ponto buscado pelo treinador, assim como o também meia Igor Gomes, ainda sofrendo com os resquícios da covid-19.

Nikão, Arboleda, Rafinha e Alisson são outros jogadores do São Paulo que buscam uma melhora na condição física para aguentarem atuar durante os 90 minutos sem apresentarem brusca queda de rendimento. Ceni acredita que com todos no ápice físico, o São Paulo vai engrenar e fazer frente a qualquer oponente.