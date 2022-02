Novos participantes! Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo são confirmados na casa de vidro do BBB22

10/02/2022 | 00:10



Novos participantes no BBB22! Nesta quarta-feira, dia 9, o apresentador Tadeu Smith revelou para os confinados da casa mais viagiada do Brasil que eles terão a companhia de mais novos brothers: Larissa Tomásia e Gustavo - os dois ficaram presos dentro da casa de vidro a partir do dia 11 de fevereiro.

O público decidirá, por meio de votação, se os dois farão parte do elenco deste ano do reality ou não. Sim, é isso mesmo mesmo que você leu! Ou entra os dois concorrentes juntos ou não entra nenhum - o resultado da votação, por sua vez, sairá no dia 13 de fevereiro.

Ao contrário dos anos anteriores, a casa de vidro será instalada dentro do BBB22 - ela será localizada na academia da residência.